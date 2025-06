Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per l’obiettivo di Tare: clamorosa indiscrezione

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Dusan Vlahovic: sull’attaccante serbo c’è il forte interesse del Fenerbahce

Il mercato degli attaccanti, si sa, è il più affascinante e imprevedibile, spesso innescando una reazione a catena tra i grandi club. In questa fase iniziale della sessione estiva, il nome di Dusan Vlahovic è già prepotentemente al centro delle voci e delle trattative. Il centravanti serbo, destinato a lasciare la Juventus, ha ricevuto una delle prime concrete proposte dalla Turchia. Come rivelato dal noto e affidabile esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Fenerbahce avrebbe infatti avanzato una “grande offerta” per assicurarsi le prestazioni del talentuoso classe 2000.

La mossa del club turco è un chiaro segnale delle sue ambizioni, desideroso di costruire una squadra in grado di competere ad alti livelli. Tuttavia, nonostante l’entità della proposta, la situazione di Dusan Vlahovic non sembra destinata a una rapida risoluzione. Pedullà stesso sottolinea che l’attaccante deve mantenere la “pazienza”, poiché il “giro degli attaccanti è appena all’inizio”. Questa affermazione è cruciale: il mercato delle punte è un vero e proprio domino, dove i movimenti dei top player a livello europeo dettano i tempi e sbloccano le successive trattative. Vlahovic e il suo entourage sanno che attendere potrebbe significare aprire le porte a destinazioni di maggiore prestigio o in campionati che gli garantiscano la vetrina e la competitività desiderate.

E tra queste possibili destinazioni, non va assolutamente sottovalutato l’interesse del calciomercato Milan. Il club rossonero, fresco del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, ha individuato in Vlahovic il profilo ideale per rinforzare l’attacco e puntare concretamente al titolo. Nelle scorse settimane, si è già parlato di una forte sintonia tra Allegri e la dirigenza milanista proprio sul nome del serbo, nonostante le incomprensioni avute nella scorsa stagione alla Juventus. Il Milan vede in Vlahovic il centravanti da “doppia cifra” capace di fare la differenza, e la possibilità di intavolare una trattativa con la Juventus, già in contatto per altre questioni di mercato, non è affatto esclusa.

Per la Juventus, la cessione di Vlahovic è diventata una necessità stringente. Il mancato accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, spinge la Vecchia Signora a monetizzare ora per evitare di perdere il giocatore a parametro zero in futuro. L’offerta del Fenerbahce, sebbene importante, potrebbe non soddisfare completamente le richieste economiche bianconere o, come detto, non convincere il calciatore ad abbandonare l’idea di un futuro in un campionato top.

La “pazienza” menzionata da Alfredo Pedullà è dunque strategica per Vlahovic. Il calciatore e il suo entourage sono pronti a valutare tutte le opzioni che si presenteranno, aspettando che il “valzer” dei grandi attaccanti prenda il via e che si definiscano gli scacchieri delle big europee. L’offerta turca è un punto di partenza, ma l’interesse del Milan, in particolare, aggiunge un elemento di complessità e al contempo di grande opportunità per il futuro del centravanti serbo, in un mercato che promette scintille.