Calciomercato Milan – Mister Massimiliano Allegri difficilmente avrà a disposizione questo calciatore la prossima stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è tutt’altro che scontato, e un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede è che l’attaccante serbo possa decidere di rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del suo contratto, fissata al 30 giugno 2026. Questa situazione, seppur non ideale per la Juventus che rischierebbe di perderlo a parametro zero, sta diventando una concreta possibilità, anche alla luce dell’attuale stallo nelle trattative per un eventuale rinnovo.

Nonostante Vlahovic sia stato accostato con insistenza anche al Milan, con il tecnico Massimiliano Allegri che, secondo le indiscrezioni, ne caldeggerebbe l’arrivo in rossonero per ritrovarlo dopo l’esperienza juventina, la permanenza a oltranza alla Juventus è un’opzione che il giocatore e il suo entourage starebbero seriamente considerando. Il contratto di Vlahovic prevede un ingaggio importante, che andrà a salire notevolmente nella prossima stagione, raggiungendo cifre considerate elevate per gli standard attuali della Serie A. Questo rende difficile per la Juventus proporre un rinnovo a cifre ridotte o “spalmate” su più anni, e allo stesso tempo complica le cose per eventuali acquirenti.

Il Milan, pur interessato e disposto a mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro per il cartellino, dovrebbe comunque fare i conti con l’elevato stipendio del serbo. La volontà di Vlahovic di giocare ai massimi livelli e, possibilmente, in Premier League, rende ogni trattativa complessa. Se le offerte che arriveranno in questa finestra di mercato non saranno all’altezza delle sue aspettative economiche o sportive, l’attaccante potrebbe optare per una permanenza forzata in bianconero, sfruttando l’anno rimanente di contratto per poi liberarsi a zero e cercare una nuova squadra che possa garantirgli sia un progetto sportivo ambizioso che un ingaggio elevato.

Per la Juventus, questa eventualità rappresenterebbe una potenziale minusvalenza significativa, avendo investito una cifra considerevole per acquistarlo dalla Fiorentina. Tuttavia, in assenza di offerte ritenute congrue o di un accordo per il rinnovo, mantenere Vlahovic fino alla scadenza del contratto potrebbe essere l’unica soluzione per non “svenderlo” sul mercato e non perdere il suo contributo tecnico per un’altra stagione.