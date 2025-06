Calciomercato Milan, Vlahovic non è solo un sogno: retroscena con Allegri, spunta il piano del livornese

Calciomercato Milan, Dusan Vlahovic non rappresenta un sogno ma un obiettivo concreto: Allegri ha già avuto contatti col serbo

Il calciomercato Milan estivo si appresta a entrare nel vivo, e tra le trame più intriganti che si stanno dipanando emerge con prepotenza un nome che infiamma la fantasia dei tifosi milanisti: Dusan Vlahovic. Il possente centravanti serbo della Juventus è finito nel mirino dei rossoneri, in una situazione che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, avrebbe persino un “padrino” d’eccezione: Massimiliano Allegri. Sembra infatti che il primo nome che rientri nella mente di Allegri, qualora dovesse suggerire un profilo per il Milan, sia proprio quello della sua vecchia conoscenza bianconera.

La situazione di Vlahovic a Torino è tutt’altro che semplice e alimenta le speranze di chi lo vorrebbe lontano dalla Mole. Il contratto del numero 9 serbo scade il 30 giugno 2026, e la trattativa per il prolungamento dell’accordo è in una fase di stallo totale, se non addirittura mai decollata. Un aspetto non secondario, considerando che in questa stagione Vlahovic percepirà un ingaggio faraonico di 12 milioni di euro netti. Questa cifra, elevatissima per i parametri del calcio italiano, rappresenta al contempo un lusso per la Juventus e un potenziale scoglio per qualsiasi acquirente.

Nonostante l’imminente partenza della Juventus per il Mondiale per Club negli Stati Uniti, le manovre di mercato non si fermano. Anzi, le fonti vicine ai club parlano di contatti intensi negli ultimi quattro giorni tra le due società, mirati a sondare i margini di una possibile operazione. La Juventus, consapevole del rischio di perdere un asset così prezioso a parametro zero tra poco più di un anno, potrebbe essere costretta a considerare una cessione a cifre contenute rispetto al suo valore di mercato reale. Questo scenario aprirebbe spiragli significativi per il Milan, che da tempo è alla ricerca di un attaccante di peso e prospettiva.

L’idea di portare Vlahovic a Milanello non è solo una questione di talento o di opportunità contrattuale; è anche legata a un filo conduttore che passa per il rapporto tra il giocatore e Allegri. L’allenatore, che lo ha valorizzato e schierato con continuità alla Juventus, conosce a fondo le sue qualità e il suo potenziale inespresso, tanto da considerarlo un profilo ideale per un progetto ambizioso. La sua eventuale “benedizione” all’operazione aggiungerebbe un tassello importante alla narrazione, rendendo il Milan una destinazione gradita anche al giocatore stesso.

Tuttavia, il vero ostacolo, come spesso accade nel calciomercato, è legato alle richieste di stipendio del giocatore. Sebbene la Juventus possa accettare una cifra più contenuta per il cartellino, Vlahovic e il suo entourage dovranno mostrare una certa flessibilità sul fronte economico. Un ingaggio da 12 milioni netti è fuori portata per la maggior parte dei club di Serie A, incluso il Milan, che pur avendo una politica salariale in crescita, punta alla sostenibilità. Sarà cruciale capire se il centravanti serbo sarà disposto a ridursi l’ingaggio per sposare un nuovo progetto e diventare il punto di riferimento offensivo di una squadra ambiziosa come quella rossonera. La trattativa è complessa, ma l’ipotesi Vlahovic al Milan, con Allegri a fare da “sponsor”, è più di una semplice suggestione: è una possibilità concreta che potrebbe infiammare l’estate del calcio italiano