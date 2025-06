Calciomercato Milan, addio Reijnders! Superate le visite mediche, presto l’annuncio ufficiale del Manchester City

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders ha superato le visite mediche con il Manchester City: presto l’annuncio ufficiale degli inglesi

Le voci di mercato che hanno tenuto banco per settimane sembrano finalmente aver trovato conferma definitiva. Tijjani Reijnders, il talentuoso centrocampista olandese, è a un passo dal vestire la maglia del Manchester City. Secondo quanto riportato da fonti estremamente affidabili come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Reijnders ha superato con successo le visite mediche con il club inglese, rendendo gli annunci ufficiali una mera formalità. Questo trasferimento dal calciomercato Milan segna uno dei colpi più significativi di questa sessione estiva, non solo per le cifre in gioco, ma anche per l’impatto che un giocatore del suo calibro potrebbe avere sulla Premier League.

L’operazione che porterà Reijnders in Inghilterra si è concretizzata su basi economiche considerevoli: un accordo da ben 57 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungono 14 milioni di euro di bonus. Di questi bonus, una parte significativa è considerata “facile” da raggiungere, portando il costo complessivo del trasferimento potenzialmente fino a 65 milioni di euro. Cifre che sottolineano la ferma volontà del Manchester City di assicurarsi le prestazioni del giocatore e il valore che il club ripone nelle sue capacità.

Reijnders, conosciuto per la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di dettare i ritmi a centrocampo, arriva in un ambiente competitivo e vincente come quello del Manchester City. Sotto la guida di Pep Guardiola, un allenatore che ha dimostrato una straordinaria capacità di valorizzare i propri giocatori e di plasmarli in funzione del suo sistema di gioco, Reijnders avrà l’opportunità di compiere un ulteriore salto di qualità. La sua versatilità, che gli permette di agire sia come mediano davanti alla difesa che come mezzala, lo rende un innesto prezioso in un reparto già ricchissimo di talento ma costantemente alla ricerca di nuove soluzioni.

L’arrivo dell’olandese potrebbe portare a nuove dinamiche a centrocampo per i Citizens. Con giocatori del calibro di Rodri, Bernardo Silva e Mateo Kovacic già presenti, la competizione sarà feroce. Tuttavia, la profondità della rosa è fondamentale per un club che punta a competere su più fronti, dalla Premier League alla Champions League. Reijnders potrebbe offrire a Guardiola nuove opzioni tattiche, permettendogli di ruotare i giocatori e di mantenere alta l’intensità per tutta la stagione. La sua capacità di recuperare palloni e di avviare l’azione offensiva con passaggi precisi e penetranti si sposa perfettamente con la filosofia di gioco del City.

Per Reijnders, questo trasferimento rappresenta il culmine di anni di duro lavoro e una meritata ricompensa per le sue prestazioni eccezionali. L’approdo in Premier League, uno dei campionati più impegnativi e seguiti al mondo, sarà una prova significativa per la sua carriera. L’attesa per vederlo in azione con la maglia azzurra del Manchester City è palpabile, e non appena gli annunci ufficiali saranno diramati, i riflettori saranno puntati su questo promettente centrocampista olandese, pronto a lasciare il segno nel calcio inglese ed europeo. L’estate di mercato del Manchester City è già iniziata con un botto, e Reijnders è solo l’ultimo, ma non meno importante, pezzo di un puzzle che promette di essere ancora più vincente.