Calciomercato Milan, accordo vicino: visite in settimana. Farà la riserva

Calciomercato Milan – In settimana le visite mediche, sarà lui il vice di Mike Maignan

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan sembra essere prossimo a chiudere un’importante operazione per rafforzare la propria porta. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, Pietro Terracciano, l’esperto portiere della Fiorentina, sarebbe ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera. Un’acquisizione che, se confermata, andrebbe a consolidare il reparto difensivo del Diavolo.

L’indiscrezione suggerisce che l’arrivo del portiere campano, un estremo difensore affidabile e reattivo, sia imminente, con le visite mediche che potrebbero tenersi già nel corso di questa settimana. Per Terracciano, 34 anni, si prospetta un contratto biennale, segnale di fiducia da parte della dirigenza milanista, che vede in lui non solo un valido secondo portiere, ma anche un elemento di esperienza capace di portare equilibrio e leadership nello spogliatoio.

Questa mossa di mercato da parte dei rossoneri rientra probabilmente in una strategia volta a creare una gerarchia chiara e a garantire una copertura di alto livello per il ruolo di portiere. L’arrivo di Terracciano potrebbe infatti dare il via a una serie di cambiamenti tra i pali, offrendo al tecnico del club di Via Aldo Rossi un’opzione solida e affidabile in caso di necessità.

La carriera di Terracciano, che lo ha visto difendere i pali di diverse squadre, tra cui l’Empoli e, naturalmente, la Fiorentina, lo ha consacrato come un portiere di sostanza, apprezzato per la sua professionalità e la capacità di compiere interventi decisivi. La sua esperienza in Serie A, maturata in anni di onorata carriera, sarà un valore aggiunto per il Milan, che cerca non solo talento, ma anche solidità e affidabilità in ogni reparto.

I tifosi del Milan attendono ora l’ufficialità, pronti ad accogliere un nuovo tassello che, seppur non sotto i riflettori come i grandi acquisti offensivi, rappresenta un rinforzo strategico e di spessore. L’acquisto di un portiere affidabile è spesso la base per una difesa solida e vincente, e il Diavolo sembra intenzionato a non lasciare nulla al caso nella costruzione della squadra per la prossima stagione.