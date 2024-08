MN24 – Calciomercato Milan, INIZIATE le visite mediche di Abraham alla Madonnina! FOTO e VIDEO

Calciomercato Milan, iniziate le visite mediche di Tammy Abraham con il Milan alla clinica La Madonnina: presto l’ufficialità

Come appreso dalla nostra redazione, Tammy Abraham, nuovo acquisto del calciomercato Milan in questa sessione estiva, ha raggiunto la Clinica la Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche con il club rossonero.

Il calciatore inglese arriva con la formula del prestito secco dalla Roma.