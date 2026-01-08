Calciomercato Milan, Verratti nel mirino: i rossoneri sognano il colpaccio nel calciomercato invernale

Calciomercato Milan, i rossoneri accendono la sfida per Marco Verratti: il centrocampista abruzzese è finito al centro delle mire del club

Il futuro di Marco Verratti, talentuoso regista azzurro noto per la sua sopraffina visione di gioco e per aver legato la sua carriera ai successi del Paris Saint-Germain, potrebbe presto tingersi di nuovi colori. Secondo quanto riferito da DSports, il metronomo di Manoppello è finito nel radar di due club leggendari: il Boca Juniors e il Milan. Dopo l’esperienza dorata in Qatar, il centrocampista starebbe valutando un ritorno nel calcio che conta o, in alternativa, un’avventura dal sapore romantico in Sudamerica.

La suggestione Bombonera e il richiamo di Riquelme

Il club argentino, presieduto da Juan Román Riquelme, indimenticato numero 10 ed ex fuoriclasse del calcio mondiale, sta cercando di costruire una squadra stellare in vista della prossima Copa Libertadores. In Argentina sono sicuri: i contatti tra la dirigenza degli “Xeneizes” e l’entourage del calciatore sarebbero costanti. Per il Boca Juniors, assicurarsi le prestazioni dell’ex stella del PSG significherebbe ripetere l’operazione nostalgia già riuscita in passato con Daniele De Rossi, portando carisma e qualità tecnica nel cuore del centrocampo.

Il Diavolo osserva: un ritorno in Italia per Verratti?

Nonostante il forte pressing argentino, il Milan resta una pista da monitorare con estrema attenzione. I vertici della società meneghina, guidati da Massimiliano Allegri, tecnico livornese che predilige calciatori di personalità e grande esperienza internazionale, vedrebbero in Verratti il profilo ideale per dare ordine alla manovra rossonera. Per il giocatore si tratterebbe di un debutto assoluto in Serie A, categoria mai calcata prima del suo trasferimento in Francia nel 2012.

Al momento, il calciatore continua la sua avventura con l’Al-Arabi, ma i rumors suggeriscono che il 2026 possa essere l’anno del grande cambiamento. Che sia il rossonero o il blu e oro del Boca, il “Gufetto” è pronto a far battere ancora il cuore dei tifosi.

