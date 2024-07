Calciomercato Milan: il Verona APRE alla cessione di Cisse, la RICHIESTA e la possibile contropartita

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Cisse. Il Verona apre alla cessione e fissa il prezzo

come riportato da Daniele Longo sul suo profilo social c’è stato un contatto Furlani-Sogliano per il giocatore. La richiesta è di 5 milioni di euro. Ai gialloblù piace Nasti ma non c’è accordo sulla valutazione. La trattativa è destinata a proseguire.