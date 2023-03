Non solo colpi in entrata ma anche in uscita sul mercato per il Milan. Tra questi potrebbe esserci quello di Ballo Tourè

Non solo colpi in entrata ma anche in uscita sul mercato per il Milan. Tra questi potrebbe esserci quello di Ballo Tourè.

Il terzino rossonero è stato impegato poco quest’anno e il club valuta anche qualche opzione con nomi italiani utili anche in chiave liste.