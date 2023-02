Calciomercato Milan, Umtiti nel mirino dei rossoneri. Ora al Lecce, il francese dovrà cercare una nuova destinazione a giugno

Non solo in attacco, il Milan cerca anche in difesa. Secondo il Mundo Deportivo, il club rossonero ha messo nel proprio mirino anche Samuel Umtiti.

Il francese è ora a Lecce, ma di proprietà del Barcellona. Alla fine della stagione dovrà cercare una nuova meta e Milano potrebbe essere una delle papabili.