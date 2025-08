Calciomercato Milan, giornata decisiva per Jashari! Ottimismo crescente, cosa manca per la chiusura col Brugge

Calciomercato Milan, oggi è la giornata decisiva per Ardon Jashari: i rossoneri e il Brugge discutono delle modalità di pagamento prima del via libera

Il Milan sta vivendo ore di grande fermento sul fronte calciomercato. L’obiettivo primario, il talentuoso centrocampista Ardon Jashari del Club Brugge, sembra essere sempre più a portata di mano. Dopo contatti costanti e serrati nelle ultimissime ore, la dirigenza rossonera è tornata a essere estremamente ottimista riguardo la possibilità di portare il giovane svizzero a San Siro. A riferirlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, fonte autorevole e ben informata sulle dinamiche del calciomercato internazionale.

Non è un segreto che la trattativa per Jashari sia stata un vero e proprio tira e molla. Già in due precedenti occasioni, il Milan era arrivato a un soffio dalla chiusura dell’affare, ma per motivi diversi le firme non erano mai arrivate. Questa volta, però, la sensazione è che la svolta sia vicina. Il Club Brugge ha mostrato la massima apertura a rimettere mano all’ultima offerta presentata dal club milanista, segno di una volontà comune di trovare un accordo.

Le cifre dell’operazione, stando a quanto riportato da Moretto, non hanno subito rilanci significativi. Si parla sempre di una base di 33.5 milioni di euro più bonus, una somma importante che testimonia la grande stima del calciomercato Milan per le qualità di Jashari. Il nodo principale della discussione tra i due club, in queste ore decisive, riguarda la rateizzazione del pagamento. Il Brugge auspicherebbe una chiusura dell’operazione dilazionata in quattro rate, una condizione su cui il Milan sta lavorando per trovare la quadra.

L’ottimismo che filtra dagli ambienti rossoneri è palpabile. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, sta lavorando incessantemente, in sinergia con il neo allenatore Massimiliano Allegri, per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare al meglio la prossima stagione. L’innesto di un centrocampista dalle caratteristiche di Jashari sarebbe fondamentale per la visione tattica di Allegri, che vede nel giovane svizzero un elemento capace di dare qualità e dinamismo alla mediana.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, la prudenza è d’obbligo. Come sottolineato da Matteo Moretto, “finché non avremo il sì finale, l’ok definitivo da parte del Brugge per la chiusura dell’operazione, calma.” La cautela è d’obbligo dopo le precedenti esperienze, ma la fiducia è alta. La giornata di martedì, che sta per concludersi, era stata indicata come potenzialmente decisiva per capire se il Brugge darà finalmente il via libera. L’attesa è febbrile, ma il Milan sente di essere vicinissimo a stringere la mano a Jashari e ad aggiungere un tassello di grande prospettiva al suo centrocampo. I tifosi rossoneri incrociano le dita, sperando che questa sia la volta buona per vedere il talentuoso Jashari vestire la gloriosa maglia rossonera.