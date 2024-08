Abraham Milan, vicino alla CHISURA lo scambio con la Roma! Cosa manca per la FUMATA BIANCA. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Milan e Roma sono sempre più vicini a concludere lo scambio che porterebbe Saelemaekers in giallorosso e Abraham in rossonero.

C’è positività tra i due club, che stanno sistemando le ultime cose per poter poi dare il via libera alla doppia operazione. Inoltre, Inoltre, i giallorossi sperano di anticipare proprio il Milan per Koné, dato che la squadra di Fonseca dovrebbe prima cedere Bennacer.