Mercato Milan, rossoneri alla ricerca di un attaccante: ecco i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, il primo sondato dal Milan per l’attacco è Broja del Chelsea, che però oggi con l’infortunio di Nkunku ha solo Broja come vice Jackson quindi lo scambio non lo contempla.

Se il Chelsea prende Vlahovic, ecco che può dare via Broja anche in prestito. Piace sempre Ekitike del Psg. L’ideale sarebbe prendere un giocatore italiano, un pensiero su Kean lo ha fatto.