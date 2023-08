Mercato Milan, i rossoneri faranno altre due operazioni: uno in difesa e uno in attacco. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, il Milan altre due operazioni le farà.

I rossoneri infatti dovranno piazzare un colpo in difesa, per completare il reparto, e uno in attacco.