Kiwior Milan: cosa filtra dopo l’ennesimo infortunio muscolare in difesa. Le ultime sul futuro del polacco e la trattativa con l’Arsenal

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan non andrà sul mercato degli svincolati nelle prossime ore, decisione presa.

La dirigenza rossonera ha bocciato l’idea di prendere un difensore svincolato ma allo stesso tempo non vuole perdere tempo in vista della riapertura della sessione invernale di calciomercato. L’idea sarebbe quella di provare a prender Kiwior in prestito dall’Arsenal, pista difficile ma non impossibile.