Origi Milan: i rossoneri fanno di tutto per liberarsi dell’ingaggio. La situazione e le ultime sul futuro dell’attaccante belga

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan non farà resistenza sull’addio di Origi e non ha fissato un prezzo per la vendita.

Quello che però per Furlani e Moncada è ritenuto fondamentale è il risparmio dello stipendio sul monte ingaggi. Infatti, in caso di addio i rossoneri risparmieranno in totale circa 13.3 milioni di euro.