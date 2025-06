Calciomercato Milan, ultimatum a Furlani! AD all’angolo, prossime ore assolutamente decisive

Calciomercato Milan, il Chelsea dà l’ultimatum a Furlani: senza accordo entro domani non ci sarà più nessuna trattativa per Maignan

Secondo quanto riportato da Sky Sport News, il Chelsea ha fissato un ultimatum per l’acquisizione del portiere del Milan, Mike Maignan. Il club londinese, intenzionato a rafforzare la propria porta con un profilo di spicco, non proseguirà nelle trattative per il portiere francese se non verrà raggiunto un accordo con il Milan entro le 19:00 di domani, martedì 10 giugno 2025. Questa scadenza, sebbene apparentemente legata alla registrazione dei giocatori per il Mondiale per Club, sembra indicare una chiara volontà dei Blues di accelerare i tempi o di virare su altri obiettivi.

La situazione di Mike Maignan nel calciomercato Milan è divenuta sempre più incerta. Con un solo anno rimanente sul suo contratto, il portiere transalpino ha, secondo diverse fonti tra cui L’Équipe, espresso la volontà di lasciare il club rossonero. Si dice che Maignan sia “determinato” a unirsi al Chelsea, e avrebbe persino comunicato al Milan che, in assenza di un trasferimento quest’estate, sarebbe disposto a partire a parametro zero nel 2026. Questa presa di posizione mette il Milan sotto pressione, costringendolo a valutare una cessione per evitare di perdere il proprio numero uno senza alcun ricavo.

Le trattative tra Chelsea e Milan si sono arenate su una differenza di valutazione. Il Chelsea ha manifestato la disponibilità a offrire un massimo di 15 milioni di euro (circa 12.6 milioni di sterline) per il giocatore che compirà 30 anni il mese prossimo. Il Milan, d’altra parte, valuta Maignan in una fascia compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sebbene la distanza tra le richieste non sembri insormontabile, l’ultimatum imposto dal Chelsea suggerisce che i Blues non sono disposti a farsi trascinare in una lunga e complessa negoziazione.

L’interesse del Chelsea per Maignan è ben noto e deriva dalla volontà di assicurarsi un portiere di caratura internazionale. Nonostante la presenza di Robert Sanchez e Filip Jorgensen, e con Kepa Arrizabalaga che sembra destinato a lasciare il club, il nuovo tecnico Enzo Maresca vorrebbe una certezza tra i pali. Maignan, reduce da stagioni convincenti in Serie A con il Milan e affermato come numero uno della nazionale francese, rappresenta il profilo ideale per solidificare la difesa dei Blues.

La scadenza di domani alle 19:00 non è solo una mera formalità per il Chelsea. Sebbene il mercato principale riaprirà il 16 giugno, la registrazione per il Mondiale per Club in programma a breve termine è un fattore rilevante. La capacità di integrare Maignan nella rosa in tempo per questa competizione aggiunge un ulteriore strato di urgenza alle trattative.

In sintesi, il futuro di Mike Maignan è appeso a un filo. Le prossime ore saranno decisive per capire se Chelsea e Milan riusciranno a colmare la differenza di valutazione e trovare un accordo. Se la deadline di domani alle 19:00 dovesse passare senza fumata bianca, il Chelsea, stando a Sky Sport News, si ritirerà dalla corsa, lasciando il Milan con la prospettiva di un’altra stagione con un giocatore in scadenza di contratto e il rischio di perderlo gratuitamente in futuro.