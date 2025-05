Calciomercato Milan, Udogie nome caldo a sinistra! Può sostituire il top player, Tare in azione

Condividi via email

Calciomercato Milan, Tare pensa ad Udogie per l’eventuale sostituzione di Theo Hernandez: primi contatti, tutti i dettagli

Il calciomercato Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la sua squadra e una delle posizioni che il club vuole migliorare è la corsia mancina. Secondo quanto riportato, Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, ha puntato su Udogie del Tottenham come possibile scelta per rinforzare la squadra.

Udogie è un giocatore che Tare conosce bene, avendo lavorato con lui ai tempi dell’Udinese. Il Milan potrebbe essere interessato a Udogie per la sua capacità di giocare sulla fascia sinistra e di apportare dinamismo e qualità alla squadra.

La scelta di Udogie potrebbe essere una mossa interessante per il Milan, che cerca di trovare nuovi talenti per la squadra. Il giocatore potrebbe portare una buona dose di esperienza e abilità alla squadra rossonera e potrebbe essere una scelta più accorta rispetto ad alcuni degli altri nomi che sono stati menzionati in passato.

Il Milan dovrà valutare attentamente le qualità di Udogie e decidere se è il giocatore giusto per la squadra. Se il giocatore dovesse essere interessato e la trattativa dovesse andare in porto, potrebbe essere una mossa importante per il futuro del Milan. Lo riporta calciomercato.com.