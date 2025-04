Condividi via email

Calciomercato Milan, il Tottenham alza la voce per Udogie: la volontà del club per il futuro è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Destiny Udogie resterà al Tottenham: il club londinese non ha intenzione di cederlo, come confermato da Sky Sports De. Nonostante l’interesse del Manchester City e di altri top club.

Il calciatore di nazionalità italiana ha il contratto in scadenza nel 2030. In caso di cessione di Theo Hernandez sarebbe potuto essere uno dei profili in orbita Milan.