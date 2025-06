Calciomercato Milan, troppi elementi nella rosa di Allegri: in tanti andranno via

Calciomercato Milan – Troppi elementi per Max Allegri in rosa. In tanti andranno via in estate

Senza le coppe europee il Milan non avrà una rosa maxi. Anzi… Massimo ventitré giocatori

compresi i portieri. Perché l’obiettivo è quello di non avere scontenti nello spogliatoio e di tenere per tutti il ritmo alto negli allenamenti. Con le settimane vuote complice la mancata partecipazione alle coppe europee, il tempo per recuperare da weekend a weekend non mancherà. Il turnover insomma non sarà più impellente. A riportare la situazione è La Gazzetta dello Sport.

E poi senza gli introiti in arrivo dalla Uefa, è necessario contenere il monte ingaggi perché i conti restino a posto. Ecco perché la rosa che dall’1 luglio vedrà tornare i calciatori ceduti in prestito e non riscattati, subirà una cura.