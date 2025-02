Calciomercato Milan, non solo Emerson Royal: tre nomi in uscita! Possono partire in estate

Calciomercato Milan, ci sono tre nomi in uscita, non solo Emerson Royal! Possono partire in estate questi calciatori

In estate non solo Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Non solo Theo Hernandez è un nome caldo in casa rossonera. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sarebbero altri due calciatori che potrebbero andare via in estate.

Si tratta di Loftus-Cheek e Chukwueze che potrebbero partire in estate. Due giocatori che sembrerebbero finiti un po’ ai margini del progetto. Complici anche infortuni, specialmente per l’inglese.