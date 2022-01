Calciomercato Milan: tre nomi in uscita, ecco chi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato del Milan è in fermento in questi giorni, tra obiettivi futuri e cessioni: le ultime sulle strategie di Maldini

Il mercato del Milan è in fermento in questi ultimi giorni, tra obiettivi futuri e cessioni. Maldini è al lavoro per cercare di puntellare la rosa e mandare a giocare alcuni ragazzi meno impiegati.

In entrata piacciono i nomi di Lang del Burges e di Zalan Vansca, su cui però ci sarebbe il Manchester City. In uscita Castillejo è vicino al Valencia, mentre Maldini potrebbe andare in B con la SPAL in pole. Kerkez vola in Olanda e più precisamente all’Az Alkmaar.