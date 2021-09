Calciomercato Milan: scambio in vista con il Torino? La situazione

Calciomercato Milan, possibile scambio in vista con il Torino. Belotti verso il rossonero in cambio di Pobega? La situazione

Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. I granata, a gennaio, proveranno a modificare i termini del prestito di Tommaso Pobega con il Milan. Il centrocampista, in poche partite, ha già convinto tutti e i granata vorrebbero inserire il diritto di riscatto nell’affare.

A compiere il percorso inverso potrebbe essere invece Andrea Belotti. Il numero 9 non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo e, per non perderlo a zero a fine anno, la società piemontese potrebbe liberarlo direzione Milano, dove andrebbe a fare le veci di Ibrahimovic.

