Calciomercato Milan, Tonali sogno possibile? Incredibile indiscrezione, l’affare può andare in porto così

Calciomercato Milan, Sandro Tonali è un sogno possibile? L’italiano ha aperto al ritorno ma serve una mossa da parte del club rossonero

Come riportato da calciomercato.com, Sandro Tonali resta una suggestione importante del prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

PAROLE – «Il centrocampista di proprietà del Newcastle resta un nome da tenere in considerazione in casa Milan. Di fatto, la sua storia con i colori rossonero non è finita e il legame con il Diavolo è molto forte. Tonali dalla sua parte ha sempre mantenuta aperta la porta per un ritorno a Milano. La palla però, passa nelle mani del club di via Aldo Rossi, che dovrà fare la sua parte».