Calciomercato Milan, sogno Tonali! Affare praticamente impossibile ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri cullano il grande sogno legato al ritorno di Sandro Tonali: affare impossibile ma va considerato questo aspetto

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, per la prossima stagione l’intenzione del calciomercato Milan è quella di aumentare la quota di calciatori italiani in rosa per creare quello zoccolo duro di italiani che ha costituito da sempre il segreto dei successi dei rossoneri.

In questo senso il grande sogno del Diavolo sarebbe quello di riportare in Italia Sandro Tonali, ceduto proprio dal Milan al Newcastle nell’estate del 2023. E la dura realtà si scontra proprio con le richieste del club inglese che vuole oltre 70 milioni di euro per il cartellino. Anche l’ingaggio, superiore agli 8 milioni di euro, rappresenta al momento un ostacolo insormontabile.