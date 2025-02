Calciomercato Milan, la novità su Tomori cambia tutto per il futuro: speranze ancora vive. Il punto

Calciomercato Milan, clamorosa novità su Tomori: la trattativa con il Tottenham non è saltata. Proseguono le riflessioni del centrale

Importante aggiornamento fornito dal giornalista Bendoni sul calciomercato Milan in riferimento alla possibile cessione di Tomori al Tottenham.

Tomori non ha “RIFIUTATO”. Allo stadio attuale delle trattative, non ha ancora accettato perché vuole restare e si sta concentrando sul derby. Ma l’accordo non è saltato e i club non sono stati informati di una decisione di “RIFIUTARE” il trasferimento. Prossime ore decisive.