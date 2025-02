Calciomercato Milan, Ibrahimovic in pressing! Vuole quella cessione, accordo già raggiunto

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è in pressing su Fikayo Tomori per convincerlo ad accettare il Tottenham: accordo già raggiunto

Come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan è in pressing per la cessione di Tomori al Tottenham:

PAROLE – «Il Milan preme per la cessione di Fikayo Tomori al Tottenham. Il club rossonero ha dato il via libera agli Spurs di negoziare con il difensore inglese. Ad oggi Tomori NON ha ancora accettato la destinazione. Milan e Tottenham hanno impostato la trattativa sulla base di circa 25 milioni di euro bonus compresi».