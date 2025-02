Calciomercato Milan, Tomori si è esposto: la decisione sul suo futuro è stata presa! Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il calciomercato Milan, a tre giorni dalla fine della sessione invernale, è all’interno di un clima infuocato. Come riportato da Luca Bianchin Tomori ha ufficialmente detto al Milan che non andrà al Tottenham.

TOMORI – «Fikayo Tomori ha ufficialmente detto no al Milan: non accetterà il Tottenham. Milan e Spurs avevano un accordo per un trasferimento da oltre 25 milioni. Il centrale inglese sarà a disposizione domani per il derby».