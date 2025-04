Calciomercato Milan, duello in Germania per il titolare rossonero: avanza l’ipotesi di cessione. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Emergono grandi novità per il calciomercato Milan sul fronte Malick Thiaw, difensore ex Schalke 04. Come riportato dal noto giornalista Christian Falk il difensore tedesco potrebbe tornare a breve a giocare in Bundesliga.

Il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco sono sulle sue tracce. In questo momento, la squadra allenata da Xabi Alonso è la squadra più attrezzata per chiudere questo tipo di operazione.