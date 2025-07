Calciomercato Milan, non c’è solamente il Como su Thiaw: una big di Premier League vuole acquistarlo il prima possibile. Le ultimissime

Un nuovo assalto dalla Premier League potrebbe scuotere il mercato del Milan. Il Newcastle United avrebbe messo gli occhi su Malick Thiaw, difensore rossonero, e sarebbe pronto a tentare l’affondo. Tuttavia, il Milan ha le idee chiare sul prezzo del centrale tedesco: per cederlo, il club di Via Aldo Rossi chiede la stessa cifra che il Como ha offerto in precedenza.

L’interesse del Newcastle per Thiaw non è una sorpresa. Il club inglese, forte di un’importante disponibilità economica, è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo e ha individuato nel giovane centrale rossonero un profilo ideale per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Thiaw, nonostante qualche infortunio, ha dimostrato le sue qualità in Serie A e in Champions League, attirando su di sé l’attenzione di diversi top club.

La mossa del Milan è strategica e ferma. Nonostante l’importanza del giocatore per le rotazioni difensive di Massimiliano Allegri, il club non è disposto a fare sconti. La richiesta di una cifra pari a quella offerta dal Como indica una valutazione precisa del valore di Thiaw e la volontà di non svendere i propri talenti. Questo approccio dimostra una gestione oculata del mercato, mirata a massimizzare i profitti dalle eventuali cessioni.

Per Thiaw, un trasferimento in Premier League rappresenterebbe un’occasione importante per misurarsi in uno dei campionati più competitivi al mondo e con un club in forte crescita. Tuttavia, la decisione finale spetterà al Milan, che valuterà attentamente ogni offerta. Se il Newcastle vorrà davvero assicurarsi le prestazioni del difensore, dovrà accontentare le richieste economiche dei rossoneri, che non sembrano intenzionati a concedere sconti. La trattativa si preannuncia interessante, con il Milan pronto a difendere il proprio valore e a capitalizzare al meglio una possibile partenza.