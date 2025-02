Calciomercato Milan, Thiaw possibile sacrificato in estate? I rossoneri fissano il prezzo

Calciomercato Milan, i rossoneri in estate potrebbe sacrificare Malick Thiaw: prezzo del tedesco fissato a 35 milioni di euro

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe cedere Thiaw al termine della stagione:

PAROLE – «Un modo per abbassare la cifra da corrispondere al Newcastle il Milan potrebbe eventualmente ricavarla provando a ragionare su qualche profilo da inserire nell’operazione. Negli scorsi mesi, in effetti, qualche giocatore rossonero era finito in orbita bianconera, su tutti Malick Thiaw che gode della stima di Eddie Howe, tecnico dei Toons. La scorsa estate ci fu qualche dialogo tra gli inglesi e l’agenzia di procuratori che cura gli interessi del difensore tedesco (la stessa che segue Marc Guehi, anche lui avvicinato dal Newcastle in estate), ma non si arrivò a un affondo vero e proprio. Complice, soprattutto, dalla valutazione fatta dal Milan per Thiaw: almeno 35 milioni di euro per valutare un’eventuale cessione. Un ritorno di fiamma per l’ex Schalke 04 potrebbe quindi abbattere i costi di un’eventuale operazione Tonali, senza prendere in esami eventuali partenze eccellenti che farebbero cassa, ma i nodi principali devono ancora arrivare».