Calciomercato Milan, la Premier League bussa alla porta di Tare! C’è lui nel mirino

Condividi via email

Calciomercato Milan, il Crystal Palace ha avviato i primi contatti per Malick Thiaw, difensore tedesco in uscita dal club rossonero

Malick Thiaw, difensore tedesco attualmente in forza al calciomercato Milan, è al centro di un vivace mercato che lo vede vicino a lasciare l’Italia. Stando a quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace, fresco vincitore della FA Cup 2025, ha messo gli occhi sul talentuoso centrale, desideroso di rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione e degli impegni europei.

La notizia di un interesse concreto da parte del club londinese arriva dopo che Thiaw ha rifiutato l’offerta del Como. Questa decisione sembra indicare la chiara volontà del giocatore di affrontare una nuova sfida all’estero, con la Bundesliga che rappresenta una delle destinazioni più gradite e suggestive per il suo futuro. Il difensore tedesco, cresciuto nelle giovanili dello Schalke 04, potrebbe quindi fare ritorno nel campionato che lo ha visto affermarsi, ma l’appeal della Premier League e di un club come il Crystal Palace è indubbiamente forte.

Il Milan, dal canto suo, sembra intenzionato a monetizzare la cessione di Thiaw, considerando anche la sua non centralità nei piani tecnici del club rossonero per la prossima stagione. Il difensore, arrivato a Milano con grandi aspettative, ha avuto alti e bassi nel suo percorso, mostrando lampi del suo potenziale ma anche qualche incertezza. Una cessione potrebbe portare nuove risorse da reinvestire sul mercato e permettere al giocatore di trovare maggiore continuità altrove.

Per il Crystal Palace, l’acquisto di un difensore del calibro di Thiaw rappresenterebbe un’ottima mossa strategica. Il club inglese, reduce da una stagione trionfale culminata con la vittoria della FA Cup, punta a consolidarsi tra le grandi d’Inghilterra e a ben figurare in Europa. La solidità difensiva è un elemento chiave in entrambi i contesti, e Thiaw, con la sua fisicità e la sua esperienza internazionale nonostante la giovane età, potrebbe apportare un contributo significativo.

La Bundesliga, invece, offrirebbe a Thiaw la possibilità di tornare in un campionato che ben conosce, dove potrebbe ritrovare la fiducia e il ritmo partita necessari per esprimere al meglio le sue qualità. Diversi club tedeschi potrebbero essere interessati a riportare in patria un difensore con il suo profilo, soprattutto considerando il suo potenziale di crescita.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi significativi. Il Crystal Palace potrebbe formalizzare un’offerta concreta al Milan, cercando di anticipare la concorrenza. Al contempo, gli agenti di Thiaw valuteranno attentamente tutte le opzioni, tenendo in considerazione sia l’aspetto economico che quello sportivo. La certezza è che il futuro di Malick Thiaw sarà lontano da Milano, con la Premier League e la Bundesliga che si contendono il suo cartellino in quella che si preannuncia come una delle telenovele di mercato di questa estate.