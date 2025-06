Calciomercato Milan, scenario clamoroso: la cessione ormai definita rischia di saltare definitivamente. Le ultimissime sui rossoneri

COMO – Il Como, reduce da una promozione esaltante e proiettato verso la sua seconda stagione consecutiva in Serie A, sta lavorando alacremente sul mercato per rafforzare la rosa. Tra i nomi finiti nel mirino della società lariana, c’è quello di Malick Thiaw, difensore centrale del Milan. Come riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore i contatti tra il Como e l’entourage del giocatore si sono intensificati, ma la trattativa sembra tutt’altro che in discesa.

Il difensore tedesco, classe 2001, ha vissuto una stagione a Milano tra alti e bassi, alternando prestazioni convincenti a qualche infortunio che ne ha limitato la continuità. Nonostante ciò, il suo valore e il suo potenziale sono riconosciuti, e il Como lo ritiene un profilo ideale per dare solidità ed esperienza al reparto arretrato in Serie A.

Tuttavia, Malick Thiaw non sarebbe del tutto convinto della destinazione Como. Sebbene la prospettiva di un ruolo da titolare e maggiore continuità di gioco possa allettarlo, la sua priorità sembra essere quella di giocarsi le proprie carte al Milan, cercando di conquistare un posto fisso nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. L’ambiente rossonero, nonostante la concorrenza, offre la possibilità di giocare in un top club e ambire a competizioni europee, un fattore non secondario per un giovane calciatore con ambizioni internazionali.

Inoltre, il Milan, al momento, non sembra intenzionato a privarsi del giocatore a titolo definitivo, privilegiando al massimo un prestito secco. Il Como, d’altra parte, vorrebbe un’opzione per il riscatto. Queste differenze di vedute, unite alla resistenza del difensore, stanno portando la trattativa verso una fase di stallo. A meno di clamorosi ribaltamenti, le sensazioni attuali indicano che Thiaw sia orientato verso il “no” al trasferimento al Como, preferendo rimanere a Milanello e lottare per il suo posto.