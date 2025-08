Calciomercato Milan, asta internazionale per Thiaw! Dopo il Newcastle spunta anche questo club, contatti ripartiti

Calciomercato Milan, può aprirsi un’asta internazionale per Malick Thiaw: sul difensore tedesco è tornato anche il Bayer Leverkusen

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Bayer Leverkusen ha riaperto i colloqui per il difensore centrale del Milan, Malick Thiaw. Questa notizia getta nuove ombre sul futuro del giovane talento tedesco, che sembrava aver trovato stabilità a Milano. La mossa del club tedesco, reduce da una stagione trionfale in Bundesliga, evidenzia il loro forte interesse nel rafforzare ulteriormente la propria retroguardia con un elemento già conosciuto e apprezzato.

L’interesse per Thiaw non è una novità per il Bayer Leverkusen. Già in passato, il club aveva sondato il terreno per il difensore, ma il Milan aveva sempre resistito, considerando il giocatore un elemento chiave per il proprio progetto. La sua solidità difensiva, la sua rapidità e la sua abilità nel gioco aereo lo hanno reso un pilastro della difesa rossonera, nonostante la giovane età. Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata, con il Milan che si appresta a vivere una nuova era sotto la guida del neo-direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

L’arrivo di Tare, con la sua fama di scopritore di talenti e la sua predilezione per i giovani promettenti, potrebbe influenzare le decisioni del club. Se da un lato Thiaw rientra perfettamente in questa filosofia, dall’altro lato il Milan potrebbe essere tentato da un’offerta importante che permetterebbe di reinvestire sul mercato per rinforzare altri reparti. Tare dovrà bilanciare la volontà di trattenere un giocatore di valore con le esigenze finanziarie e strategiche del club, sempre nell’ottica di costruire una squadra competitiva a lungo termine.

Anche Massimiliano Allegri, appena insediatosi sulla panchina rossonera, avrà un ruolo fondamentale in questa vicenda. Conosciuto per la sua attitudine tattica e la sua capacità di valorizzare i difensori, Allegri dovrà valutare l’importanza di Thiaw nel suo scacchiere. Un difensore del suo calibro potrebbe rappresentare una base solida per la sua difesa a quattro o a tre, a seconda delle sue preferenze tattiche. La sua permanenza, o la sua cessione, dipenderà in larga parte anche dalle valutazioni tecniche del nuovo tecnico e dalle priorità che verranno stabilite in vista della prossima stagione.

Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, non molla la presa. La Bundesliga, con la sua crescita costante e la presenza di club ambiziosi, rappresenta un’attrattiva non indifferente per molti giocatori. La possibilità di tornare in Germania, in un club che si sta affermando come una delle potenze calcistiche europee, potrebbe stuzzicare le ambizioni di Malick Thiaw. L’offerta economica e il progetto sportivo presentati dai tedeschi saranno elementi cruciali nella decisione finale del giocatore e del Milan.

In sintesi, il futuro di Malick Thiaw al calciomercato Milan è tutt’altro che certo. La riapertura dei colloqui da parte del Bayer Leverkusen mette pressione sul club rossonero, che dovrà prendere una decisione importante sotto la nuova gestione di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Sarà interessante vedere se il Milan riuscirà a resistere all’assalto tedesco o se la necessità di fare cassa prevarrà sulla volontà di trattenere un giocatore dal futuro brillante. La palla passa ora alla dirigenza rossonera, chiamata a compiere scelte strategiche per il futuro del Diavolo.