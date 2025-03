Calciomercato Milan, intrigo Theo Hernandez! Muro tra le parti, in estate c’è uno scenario da evitare

Condividi via email

Calciomercato Milan, da risolvere in casa rossonera l’intrigo legato a Theo Hernandez: da evitare l’addio a parametro zero nel 2026

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, il calciomercato Milan in vista della prossima estate dovrà risolvere anche il rebus legato al futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il Milan non ha intenzione di offrire al ragazzo il rinnovo del contratto, tanto più alle cifre richiesta (circa 7 milioni) e per questo è pronta ad ascoltare offerte. Da evitare lo scenario del possibile addio a zero nel 2026.