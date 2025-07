Calciomercato Milan, HERE WE GO di Fabrizio Romano sulla cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal: svelati i dettagli. Le ultimissime

L’accordo per il trasferimento di Theo Hernández dal Milan all’Al Hilal è ormai in fase di definizione. Dopo un accordo verbale siglato circa due settimane fa, le parti stanno limando gli ultimi dettagli per formalizzare il passaggio del terzino sinistro. Il Milan incasserà 25 milioni di euro per la cessione di uno dei suoi pilastri delle ultime stagioni.

Theo Hernández è atteso a breve per la firma del contratto che lo legherà al club saudita, mettendo fine alla sua esperienza rossonera. Il suo addio rappresenta un cambiamento significativo per il Milan, che perde un giocatore fondamentale sulla fascia sinistra, capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva con le sue incursioni e i suoi gol.

Per Simone Inzaghi, che sembra destinato a rimanere sulla panchina del Milan, l’arrivo di un nuovo terzino sinistro sarà una priorità assoluta nel mercato estivo. La partenza di Hernández lascia un vuoto importante che dovrà essere colmato con un acquisto mirato, in grado di garantire le stesse prestazioni e la stessa spinta sulla fascia.

La notizia, riportata con insistenza da Fabrizio Romano, conferma l’attivismo dell’Al Hilal sul mercato internazionale e la sua capacità di attrarre giocatori di alto profilo dal calcio europeo. Per Theo Hernández si apre un nuovo capitolo in un campionato in forte crescita, dove cercherà nuove sfide e successi.