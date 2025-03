Calciomercato Milan, Theo Hernandez fa muro! Rossoneri gelati, scenario da brividi per l’estate

Condividi via email

Calciomercato Milan, rossoneri gelati da Theo Hernandez: complicato convincere il francese a lasciare il club. Possibile addio a parametro zero

Come riferito da Repubblica, sarà complicato per il calciomercato Milan sciogliere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez.

Non sarà semplice cedere Theo: a 27 anni il francese vuole cambiare solo per un club di alto livello, con cui andare a caccia della Champions, uno tra Psg, Bayern e Real Madrid. Serve un’offerta, che ad oggi non c’è assolutamente.