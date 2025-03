Calciomercato Milan, intrigo Theo Hernandez: dalla volontà del terzino allo scenario che terrorizza società e tifosi. Cosa succede

Condividi via email

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez: rischio partenza a parametro zero nel 2026

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan in vista della prossima estate deve certamente risolvere il rebus legato al futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il terzino ha ribadito anche recentemente alla società di voler restare rinnovando il contratto. Il Milan tuttavia non ha intenzione di accontentare l’ex Real Madrid che a fronte di prestazioni abbastanza scadenti pretende un ingaggio da circa 7 milioni di euro. C’è però un rischio concreto e che va assolutamente scongiurato: l’addio a parametro zero nel 2026.