Calciomercato Milan, Tare si espone su Theo Hernandez: «Vuole provare una nuova esperienza, manca questa cosa per chiudere».

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Igli Tare, DS del Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni legate a Theo Hernandez.

«Le qualità di Theo si sanno, un giocatore che ha dato tanto a questa società. Tutte queste valutazioni partono anche da una volontà, da parte sua, di cercare una nuova esperienza. Noi abbiamo accolto con una cosa normale per il fatto che con l’arrivo mio e di un nuovo allenatore si cercherà di costruire una squadra diversa dagli anni passati. La sua cessione non è ancora definita, stiamo lavorando: capisco che c’è la fretta per dare la notizia ma dovete capire le nostre difficoltà, le cose cambiano ogni minuto e ogni ora. È una cosa in essere ma non è ancora chiusa, dobbiamo aspettare»