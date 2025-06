Calciomercato Milan, nuova scenario clamoroso per il futuro di Theo Hernandez: cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabrizio Romano, con la consueta autorevolezza, ha sciolto ogni dubbio in un recente video sul suo canale YouTube, fornendo dettagli cruciali sulla vicenda che lega Theo Hernandez all’Al-Hilal. Nonostante le iniziali difficoltà e le speculazioni di un interesse svanito, il noto esperto di mercato ha sottolineato con enfasi come la corte del club saudita per il terzino rossonero sia tutt’altro che tramontata.

L’Al-Hilal, infatti, non ha mai perso di vista il talento francese, considerandolo un obiettivo primario per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le mosse strategiche della società araba, sebbene non sempre immediate o visibili all’esterno, continuano a mirare all’acquisizione di profili di alto livello come quello di Hernandez. Questo rinnovato interesse testimonia la serietà del progetto saudita e la volontà di investire pesantemente per raggiungere traguardi ambiziosi.

Romano ha evidenziato come le trattative siano complesse e richiedano tempo, soprattutto quando si parla di giocatori di tale calibro e di club con obiettivi così definiti. La situazione di Theo Hernandez al Milan è solida, ma l’Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto una offerta irrinunciabile per convincere sia il club italiano che il giocatore. Resta da vedere se il Milan sarà disposto a privarsi di uno dei suoi pilastri e se il richiamo di una nuova avventura e di un ingaggio faraonico prevarrà sulla voglia di continuare a essere protagonista in Serie A. La telenovela di mercato è tutt’altro che finita.