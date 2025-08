Calciomercato Milan, l’ex obiettivo Thauvin è pronto a lasciare la Serie A: imminente la firma con questa squadra. Le ultimissime sui rossoneri

on la conferma arrivata direttamente da Fabrizio Romano, l’affare che porta Florian Thauvin dall’Udinese al Lens è ormai in dirittura d’arrivo. Il noto giornalista sportivo, garanzia di affidabilità nel mercato dei trasferimenti, ha sostanzialmente messo il suo sigillo su un’operazione che si è sviluppata rapidamente, portando l’ex campione del mondo vicino a un ritorno in patria.

Per l’Udinese, si tratta di una cessione importante. Dopo aver già salutato Lorenzo Lucca, il club friulano perde ora un altro pezzo pregiato del suo attacco. La trattativa si è chiusa con un’offerta di circa 8 milioni di euro da parte del Lens, una cifra che ha convinto la dirigenza bianconera a lasciar partire il giocatore. Thauvin, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a giocare in Ligue 1, e la prospettiva di rilanciarsi nel campionato francese è stata decisiva nella sua scelta.

Questo trasferimento mette la parola fine anche alle speculazioni che, in passato, avevano accostato il suo nome al Milan. I rossoneri, che avevano monitorato il giocatore in diverse occasioni, avevano poi deciso di non affondare il colpo, lasciando che il suo percorso si sviluppasse altrove. Ora, con il trasferimento al Lens, si apre un nuovo capitolo per la sua carriera, con l’obiettivo di ritrovare la brillantezza che lo ha reso uno dei talenti più apprezzati in Francia. L’ufficialità è attesa a breve, sancendo così un’operazione che chiude un’era a Udine e ne apre una nuova in Francia per il fantasista.