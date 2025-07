Calciomercato Milan, c’è un nome per la fascia destra! Il terzino gioca nel Porto

Calciomercato Milan, caccia al sostituto di Kyle Walker: grande interesse per questo profilo del Porto. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan continua a muoversi su più fronti, e per la corsia destra della difesa, oltre ai nomi di maggiore risonanza, si sta facendo largo un profilo giovane e molto interessante: Martim Fernandes, terzino classe 2006 del Porto. La notizia, riportata da Tuttosport, conferma la volontà del club rossonero di continuare a investire su talenti emergenti, capaci di coniugare qualità tecniche e prospettive di crescita.

Martim Fernandes, nonostante la giovanissima età, è già considerato uno dei gioielli del del Porto e ha già avuto modo di assaggiare il calcio dei “grandi” con la seconda squadra dei Dragoes. Le sue caratteristiche principali sono la velocità, la progressione e una buona tecnica di base, che gli permettono di essere efficace sia in fase difensiva che in quella offensiva. È un laterale moderno, capace di coprire tutta la fascia e di fornire supporto costante alla manovra.

L’interesse del Milan per Fernandes rientra nella strategia del club di individuare giovani promettenti da far crescere in casa, seguendo l’esempio di altri talenti approdati a Milanello negli ultimi anni. L’idea sarebbe quella di affiancarlo a un terzino più esperto, creando una sorta di staffetta che possa garantirgli un graduale inserimento nei meccanismi della prima squadra.

Al momento, la trattativa è ancora in una fase preliminare, ma i contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore sono già stati avviati. Il Porto, come di consueto, non è intenzionato a cedere facilmente i suoi gioielli, ma la volontà del giocatore potrebbe essere determinante. L’alternativa è chiara: il Milan cerca un profilo con margini di miglioramento, capace di integrarsi in un progetto a lungo termine. Martim Fernandes, in questo senso, sembra corrispondere perfettamente