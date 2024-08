Calciomercato Milan, l’esubero BLOCCA i piani di Ibrahimovic! Gli ha COMUNICATO questa cosa

Calciomercato Milan, Filippo Terracciano vuole restare in rossonero: comunicazione ad Ibrahimovic, le ultime sul terzino

Come riportato da Nicolò Schira, Filippo Terracciano non ha nessuna intenzione di lasciare il calciomercato Milan da qui al termine dell’attuale sessione estiva. I dettagli:

PAROLE – «Filippo Terracciano è stato contattato nei giorni scorsi da Como e Monza per un prestito con diritto di riscatto, ma il terzino, per ora, non ha aperto alcuna porta. Infatti non sembra convinto di lasciare il Milan, perché vuole restare a Milano».