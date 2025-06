Calciomercato Milan, Moncada pesca in Olanda! Forte interesse per il centrocampista, concorrenza ampia

Calciomercato Milan, i rossoneri possono pescare in Olanda per quanto riguarda il centrocampo: nel mirino c’è Taylor dell’Ajax

Il calciomercato Milan è un vortice incessante di nomi e trattative, e tra i profili che stanno emergendo con forza in questa fase iniziale c’è quello di Kenneth Taylor. Il giovane centrocampista dell’Ajax, già noto per il suo talento cristallino, è finito sulla lista di diversi grandi club italiani. Come riportato da tuttojuve, fonte attenta alle dinamiche del mercato, Taylor non è stato proposto solo al Napoli e alla Juventus, ma anche al Milan, un’indiscrezione che accende i riflettori sul possibile arrivo di un altro prospetto di spicco nella mediana rossonera.

L’interesse del Milan per Kenneth Taylor si inserisce perfettamente nella strategia che il club di Via Aldo Rossi ha adottato negli ultimi anni. La dirigenza milanista, infatti, ha dimostrato una chiara preferenza per l’acquisizione di giovani talenti con ampi margini di crescita, provenienti da campionati di alto livello e con una formazione tecnica già solida. Taylor, classe 2002, incarna appieno queste caratteristiche. Cresciuto nella prestigiosa accademia dell’Ajax, fucina di campioni, il centrocampista olandese possiede una visione di gioco raffinata, una buona capacità di impostazione e un’ottima attitudine al recupero palla, qualità che lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra ambiziosa.

La valutazione che l’Ajax attribuisce al suo gioiello si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che, sebbene non proibitiva per un talento della sua età e con le sue prospettive, rappresenta comunque un investimento significativo. Il Milan, nel corso delle ultime sessioni di mercato, ha dimostrato di essere disposto a spendere cifre importanti per giocatori che rientrano nella propria filosofia, ma sempre con un occhio attento alla sostenibilità economica. I 25 milioni richiesti dall’Ajax potrebbero essere oggetto di trattativa, con il Milan che potrebbe tentare di abbassare leggermente le pretese o di inserire bonus legati a prestazioni e obiettivi.

La presenza di Napoli e Juventus nella lista dei club a cui è stato proposto Taylor evidenzia la qualità e l’attrattiva del giocatore sul mercato. Tuttavia, per il Milan, l’arrivo di un centrocampista con le caratteristiche di Taylor potrebbe rappresentare un innesto cruciale. Con una mediana che richiede costanti rinforzi e un ricambio generazionale, il giovane olandese potrebbe offrire profondità, qualità e un’alternativa valida ai titolari, garantendo freschezza e dinamismo. La sua versatilità gli permetterebbe di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, dalla mezzala al mediano, offrendo diverse soluzioni tattiche ad Allegri.

In conclusione, l’interesse del Milan per Kenneth Taylor, come riportato da tuttojuve, è un segnale chiaro delle intenzioni del club di proseguire nel suo percorso di crescita puntando su giovani di talento. L’operazione non sarà semplice, data la valutazione del cartellino e la potenziale concorrenza, ma l’idea di portare un altro prospetto dell’Ajax a Milanello è certamente affascinante per i tifosi rossoneri. Sarà interessante vedere se questo “interesse” iniziale si trasformerà in una vera e propria trattativa nei prossimi giorni, con il Milan che cercherà di muoversi strategicamente per accaparrarsi uno dei centrocampisti più promettenti del panorama europeo.