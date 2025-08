Calciomercato Milan, il Newcastle fa sul serio per Thiaw: Allegri vuole la sua permanenza. Tare fissa il prezzo. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan ha ricevuto una concreta manifestazione d’interesse da parte del Newcastle per Malick Thiaw. Il giovane difensore centrale, classe 2001, è finito nel mirino dei Magpies dopo aver mostrato segnali di crescita promettente in queste prime uscite pre-campionato, superando gli alti e bassi della sua stagione d’esordio.

L’interesse del club inglese, tuttavia, si scontra con la ferma volontà del tecnico rossonero Massimiliano Allegri. L’allenatore ha identificato in Thiaw un elemento di grande importanza per la sua difesa, ritenendolo un giocatore cruciale per il futuro del progetto. Di conseguenza, il Milan non vorrebbe in alcun modo privarsi del suo difensore, considerandolo una pedina inamovibile nello scacchiere tattico.

Nonostante questa posizione, la dirigenza ha fissato un prezzo di partenza ben preciso, nel caso in cui un’offerta irrinunciabile dovesse arrivare. La cifra minima richiesta per intavolare una trattativa è di almeno 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra significativa, che dimostra come il club milanista non intenda cedere il giocatore a cifre inferiori al suo reale valore e al potenziale che ha ancora da esprimere. Se l’offerta del Newcastle non raggiungerà o supererà questa soglia, la trattativa non avrà alcun seguito e il centrale tedesco rimarrà a Milanello, dove si sta preparando per la prossima stagione come uno dei pilastri della retroguardia rossonera.