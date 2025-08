Calciomercato Milan, Tare non le manda a dire: senza 35 milioni di euro il calciatore non parte. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan ha ricevuto una manifestazione d’interesse da parte del Newcastle per il suo difensore centrale, Malick Thiaw. Il giovane classe 2002, che in questo inizio di pre-campionato ha fornito prestazioni convincenti dopo una stagione altalenante, ha evidentemente attirato le attenzioni del club inglese, noto per la sua disponibilità economica.

L’interesse del Newcastle arriva in un momento in cui il giocatore è considerato un tassello importante per la difesa rossonera. A confermarlo è la ferma posizione dell’allenatore Massimiliano Allegri, che ritiene Thiaw un elemento di valore e, di conseguenza, non vorrebbe cederlo. Per il tecnico, il difensore tedesco rappresenta una risorsa su cui fare affidamento, e la sua partenza sarebbe vista come una perdita significativa per il reparto arretrato.

Di fronte a questa situazione, la dirigenza del Milan ha fissato una cifra minima per l’eventuale cessione del giocatore. La società ha fatto sapere che per sedersi a trattare, l’offerta dovrà essere di almeno 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra significativa, pensata per scoraggiare le proposte al ribasso e, al contempo, per valutare concretamente il valore del giovane talento.

La posizione del Milan è quindi chiara e decisa: se l’offerta del Newcastle si dimostrerà inferiore a questa richiesta, il difensore rimarrà a Milanello. La palla passa ora ai Magpies, che dovranno decidere se sono disposti a soddisfare le richieste economiche dei rossoneri per assicurarsi le prestazioni di Malick Thiaw.