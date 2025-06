Calciomercato Milan, Tare è alla caccia del sostituto di Theo Hernandez: c’è un profilo che è saltato in pole position. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta già lavorando intensamente per trovare il sostituto di Theo Hernandez, qualora il terzino francese dovesse realmente lasciare Milano per l’Arabia Saudita. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero già avviato i contatti per Oleksandr Zinchenko, difensore dell’Arsenal, individuandolo come la prima scelta per ricoprire il ruolo di terzino sinistro.

La possibile partenza di Theo Hernandez, che sembra sempre più propenso ad accettare la maxi offerta dell’Al Hilal, ha costretto il Milan a muoversi con grande anticipo sul mercato. Trovare un erede all’altezza del francese, capace di garantire la stessa spinta offensiva e solidità difensiva, non è un compito facile. Per questo, la dirigenza rossonera ha puntato su un profilo di caratura internazionale come Zinchenko.

Il calciatore ucraino, attualmente in forza all’Arsenal, è noto per la sua versatilità tattica. Sebbene sia un terzino sinistro naturale, può agire anche a centrocampo, offrendo diverse soluzioni all’allenatore. La sua esperienza in Premier League e la sua abilità nel possesso palla e nella costruzione del gioco lo renderebbero un innesto prezioso per il Milan. Zinchenko porterebbe in dote anche una notevole esperienza in Champions League, avendo giocato in competizioni di alto livello con Manchester City e Arsenal.

I contatti avviati con l’entourage del giocatore e con l’Arsenal indicano che il Milan sta facendo sul serio. L’operazione non sarà semplice, dato che Zinchenko è un elemento importante per i Gunners e ha un contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, il Milan è determinato a garantirsi un sostituto di alto livello per Theo Hernandez, e l’ucraino sembra essere in cima alla lista dei desideri. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa pista si concretizzerà.