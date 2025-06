Calciomercato Milan, Tare ci sta pensando seriamente! Idea terza punta e scenario da non credere

Calciomercato Milan, Igli Tare sta pensando seriamente all’ipotesi Ciro Immobile come terza punta: se ne riparlerà più avanti

Nonostante il calciomercato Milan estivo debba ancora entrare nel vivo, le prime indiscrezioni iniziano a circolare con insistenza, soprattutto per quanto riguarda le squadre di Serie A. Tra i club più attivi, come sempre, c’è il Milan, che sta pianificando la propria campagna acquisti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. E proprio in quest’ottica, secondo quanto riportato da calciomercato.com, un nome a sorpresa starebbe emergendo per il ruolo di terzo attaccante: Ciro Immobile.

L’indiscrezione su Immobile, attaccante che compirà 35 anni, ha un che di suggestivo, considerando la sua storia recente e il suo legame indissolubile con la Lazio per tanti anni. Dopo una sola stagione trascorsa in Turchia, dove comunque ha dimostrato di non aver perso il vizietto del gol con ben 19 reti in 41 partite, l’ex capitano biancoceleste sembrerebbe intenzionato a fare ritorno in Italia. Un desiderio che non è passato inosservato ai suoi agenti, i quali avrebbero già avuto dei colloqui con la dirigenza rossonera.

Un fattore chiave da considerare in questa potenziale trattativa, sempre secondo calciomercato.com, è il forte legame che intercorre tra Immobile e Igli Tare, attuale dirigente del Milan e figura che ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera del bomber campano, fin dai tempi della loro comune esperienza alla Lazio. Questa connessione potrebbe facilitare un eventuale accordo, fornendo una sorta di ponte ideale tra il giocatore e il club di Via Aldo Rossi.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, ad oggi, l’arrivo di Ciro Immobile al Milan non è affatto una priorità assoluta. La dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni per il reparto offensivo, che, ancora una volta, sembra destinato a subire una profonda rivoluzione. L’idea di un Immobile in rossonero si configurerebbe più come una soluzione “low cost”, un’opportunità da cogliere per completare il pacchetto offensivo senza investimenti onerosi. Si tratterebbe di un innesto di esperienza e carisma, capace di garantire un certo numero di gol pur partendo magari dalle retrovie nelle gerarchie.

La situazione sarà probabilmente affrontata più avanti nel corso del calciomercato, quando il Milan avrà una visione più chiara delle proprie esigenze e delle disponibilità economiche per i vari reparti. Il profilo di Immobile, sebbene anagraficamente non più giovanissimo, offre garanzie di professionalità e un innato senso del gol, qualità che potrebbero tornare utili a una squadra che punta a competere su più fronti. L’ipotesi di vederlo con la maglia rossonera, seppur al momento non prioritaria, rimane comunque una suggestione intrigante per il prossimo calciomercato estivo, un’operazione che potrebbe unire l’utile al dilettevole per il Milan, permettendo di aggiungere un elemento di qualità a costi contenuti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, con calciomercato.com che continuerà a monitorare da vicino questa e altre potenziali trattative.