Calciomercato Milan, Tare cerca esperienza in difesa: profilo individuato, un aspetto ingolosisce l’albanese

Calciomercato Milan, i rossoneri sono a caccia di esperienza in difesa: Igli Tare, in caso di cessioni nel reparto arretrato, punta Sule del Dortmund

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calcio Mercato, L’Originale, il calciomercato Milan starebbe valutando con grande attenzione il mercato dei difensori, in vista di una possibile partenza nel reparto arretrato che potrebbe rimettere in discussione gli equilibri attuali della rosa. In questo scenario, la dirigenza rossonera, con Tare in prima linea, starebbe monitorando un profilo di comprovata esperienza internazionale, in grado di garantire solidità e leadership alla retroguardia.

Il nome che circola con insistenza, secondo le parole dell’esperto di mercato, è quello di Süle, difensore tedesco classe 1995. Attualmente legato al suo club da un contratto in scadenza nel 2026, Süle rappresenta un’opzione particolarmente interessante per il Milan, non solo per le sue qualità tecniche e fisiche, ma anche per la sua situazione contrattuale che potrebbe favorire una trattativa.

Süle, con la sua imponente fisicità e la capacità di giocare sia al centro della difesa che, all’occorrenza, come terzino destro, porta in dote un bagaglio di esperienza accumulato sui più importanti palcoscenici europei. La sua carriera, costellata di successi in ambito nazionale e internazionale, lo rende un candidato ideale per un Milan che punta a consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. La ricerca di un “profilo esperto” è un’indicazione chiara della strategia del club, che mira a inserire elementi di sicuro affidamento, capaci di affrontare le pressioni di una squadra ambiziosa e di fornire un contributo immediato.

La clausola contrattuale, o la sua imminente scadenza tra poco più di un anno, potrebbe permettere al Milan di intavolare una discussione a cifre più contenute rispetto al suo valore reale, rendendo l’operazione economicamente sostenibile. Di Marzio sottolinea come Süle sia “un’opzione concreta” per la dirigenza rossonera, evidenziando come i contatti e le valutazioni siano già in fase avanzata. L’attenzione di Tare e del suo staff si concentra quindi su un giocatore che, pur essendo ancora nel pieno della sua carriera, ha già dimostrato grande maturità e affidabilità.

Il mercato estivo si preannuncia quindi movimentato per il Milan, con la possibilità di assistere a movimenti significativi nel reparto difensivo. L’eventuale arrivo di un calibro come Niklas Süle sarebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club e della volontà di rafforzare ulteriormente la squadra con elementi di alto livello, pronti a fare la differenza sin da subito. La notizia riportata da Gianluca Di Marzio aggiunge un tassello importante al mosaico del calciomercato, alimentando le aspettative dei tifosi rossoneri in vista della prossima stagione.