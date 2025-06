Calciomercato Milan, il grande rinforzo difensivo può arrivare dalla Bundesliga: tentativo di Tare. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci di mercato attorno al Milan si fanno sempre più intense in questa fase della sessione estiva, e tra i nomi accostati ai rossoneri per rinforzare la difesa spunta con insistenza quello di Niklas Süle. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che sottolinea come il difensore tedesco del Borussia Dortmund sia diventato un obiettivo concreto per il reparto arretrato del Diavolo, soprattutto in caso di uscite.

Süle, classe 1995, è un roccioso difensore centrale di grande stazza fisica (1.95m) e con una notevole esperienza internazionale, maturata con la maglia del Bayern Monaco prima e del Borussia Dortmund poi, oltre che con la Nazionale tedesca. Le sue caratteristiche di fisicità, leadership e capacità nel gioco aereo lo rendono un profilo particolarmente gradito alla dirigenza milanista, in cerca di un elemento che possa aggiungere solidità e carisma a un reparto che potrebbe subire delle modifiche.

Attualmente legato al Borussia Dortmund da un contratto fino al 2026, Süle ha collezionato 21 presenze tra tutte le competizioni nella stagione appena conclusa. La trattativa non si preannuncia semplice, dato che il Dortmund non ha intenzione di privarsi facilmente di un suo pilastro. Tuttavia, l’apertura del Milan ad eventuali cessioni nel reparto difensivo, potrebbe sbloccare fondi e slot necessari per intavolare una trattativa seria.

Il direttore sportivo Igli Tare, secondo quanto riportato da Di Marzio, starebbe seguendo con attenzione la situazione, valutando Süle come l’innesto di esperienza e qualità ideale per la retroguardia. Il Milan, dunque, guarda alla Bundesliga per rafforzare le proprie fondamenta, puntando su un difensore che ha già dimostrato di poter giocare ai massimi livelli europei.